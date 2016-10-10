《路透晚报》--10月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：积极稳妥降低企业杠杆率，有序开展市场化银行债转股--国务院

中国国务院发布意见称，通过推进兼并重组、完善现代企业制度强化自我约束、盘活存量资产、优化债务结构、有序开展市场化银行债权转股权、依法破产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率，助推供给侧结构性改革。

--中国社会：明年底异地就医住院费用基本实现直接结算--人社部

中国人力资源和社会保障部此前发布通知称，加快推动城乡基本医保整合，努力实现年底前所有省（区、市）出台整合方案，2017年开始建立统一的城乡居民医保制度。明年底异地就医住院费用基本实现直接结算。

--中国经济：长期向好基本面不会改变，会对信贷增长有所控制--央行行长

中国央行行长周小川表示，中国经济长期向好的基本面不会改变。去年中国资本市场出现一定波动，为维护金融稳定，当时阶段性地出现了更多依赖银行信贷融资的情况，但市场恢复稳定后已不再有大的增加；随着全球经济复苏逐步正常化，中国也会对信贷增长有所控制。

--中国经济：从每省选择一个有PPP工作基础的中小城市进行模式创新--发改委

中国国家发改委和住房城乡建设部首次联合在PPP领域推出一项重要举措，将从每个省份选择一个具有政府和社会资本合作（PPP）工作基础、有较好项目储备和发展空间的中小城市进行PPP模式创新工作，并将对符合中央预算内投资、专项建设基金等支持方向的创新项目合理安排资金支持。

--中国房地产：上海将增土地供应，南昌加入限购至此共21城推出调控新政

国庆长假前后中国掀起新一轮房地产调控潮，随着周六晚间上海和南昌的新政出炉，已有21个城市出台了限购、限贷以及加强土地市场以及销售监管等调控政策。其中上海最新政策明确，2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。

--中国房地产：楼市政策密集影响市场预期，降温将加速来临--中指院

针对国庆期间中国逾20个城市密集出台房地产调控政策，中国指数研究院发布报告称，考虑到本轮政策力度，并结合历次政策收紧后市场反应，可以预期未来楼市将逐步降温，成交量价回调可期。

--中国经济：进一步精简政府核准投资项目，简化外企等审批管理--国务院

中国国务院周六召开常务会议，确定进一步精简政府核准的投资项目，以深化改革更大释放市场活力；并决定简化外资企业等审批管理，营造扩大开放的更好环境。

--中国经济：加快网络信息技术自主创新，推动互联网和经济深度融合--习近平

中国国家主席习近平称，要加快推进网络信息技术自主创新，加快数字经济对经济增长的推动，推动互联网和实体经济深度融合，拓展经济发展新空间。

--中国经济：扩大国有土地有偿使用范围，完善土地使用标准体系--国土部

中国国土部称，针对十三五规划确定单位GDP建设用地使用面积下降20%的目标，中国要进一步缩小划拨供地范围，扩大国有土地有偿使用范围，坚持和完善经营性土地招标拍卖挂牌出让制度，并完善土地使用标准体系，逐步形成覆盖城乡和各行各业的土地使用标准体系。

--中国行业：电力煤炭等16个行业均完成去年淘汰落后过剩产能目标--工信部

中国工信部和国家能源局称，经考核，电力、煤炭、炼铁、炼钢等16个行业均完成了2015年淘汰落后和过剩产能目标任务，全国共淘汰电力527.2万千瓦、煤炭10,167万吨。

--中国数据：财新9月服务业PMI微降至52，经济温和扩张但内生动力待增强

财新中国9月服务业PMI环比略微下降，就业指数有较明显改善，新订单和生产持稳，但企业对未来一年经营前景的预期不如以往乐观，服务业拖累之下综合PMI亦有所下滑，显示中国经济虽保持温和扩张但内生动力仍有待增强。

--中国反腐：高检对国家开发银行原监事长姚中民涉嫌受贿罪立案侦查

中国最高人民检察院网站称，日前对国家开发银行原党委副书记、监事长姚中民以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。

--中国反腐：全国人大环资委原副主任委员白恩培受贿2.47亿一审被判死缓

中国河南省安阳市中级法院周日公开宣判全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员白恩培受贿2.47亿元人民币、巨额财产来源不明案，对被告人白恩培以受贿罪判处死刑，缓期二年执行。

--两岸关系：台湾总统称尊重1992年历史会谈事实，其承诺和善意不变

台湾总统蔡英文表示，尊重两岸1992年历史会谈的事实，也珍惜二十多年两岸交流累积的现状，两岸应尽快坐下来会谈，只要有利两岸和平发展或人民福祉，都可以谈。

【金融】

--中国央行：9月对金融机构开展SLF操作5.52亿元，MLF操作2,750亿元

中国央行周六公布，9月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共5.52亿元人民币，开展中期借贷便利（MLF）操作2,750亿元。

--中国金融：尽管银行体系不良贷款有所上升，但整体风险可控--央行行长

中国人民银行行长周小川表示，随着全球经济复苏逐步正常化，中国会对信贷增长有所控制；尽管银行体系不良贷款有所上升，但资本充足，整体风险可控。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，单日净回笼900亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期100亿元。据此计算，单日净回笼900亿元。

--中国债市动态：现券窄幅波动国债期货补涨，房地产新政效应基本消化

中国银行间债市早盘现券窄幅波动，国债期货则在国庆长假后首个交易日跳涨。房地产调控政策发力，进一步加剧了对未来经济的担忧，不过现券在此前两个换休工作日已提前反应这一预期，今日国债期货亦只是补涨走势。

--中国货币市场：流动性延续宽松，季初时点资金供给充裕

中国银行间市场流动性延续宽松，资金供给充裕，回购利率则变动不大。交易员认为，季初时点资金面一般较为宽松，大行融出积极；同时节前长期限跨季资金或部分未到期，从而导致需求临时减少。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.0155%，10年3.0450%

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的七年和10年期固息债，中标收益率分别为3.0155%和3.0450%；三年和五年期固息债，中标收益率分别为2.6967%和 2.8688%。

--中国债市：9月托管增量6,987亿元，境外机构单月增持量创新高

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，9月末债券托管余额为42.11万亿元人民币，当月增加6,987亿元，增量较上月减近两成，因年内地方债发行高峰期已过；机构持有方面，当月境外机构增持规模创有数据以来新高，保险机构托管增量则为近四年以来高点。

【外汇】

--《综述》人民币兑美元创逾六年新低，监管与市场博弈进入新阶段

国庆长假后首日，人民币兑美元中间价一举跌破6.7元关口，并带领即期汇价同创逾六年新低。人民币暴跌虽主要反应假期间国际市场动荡，但监管层放弃此前坚守了三个月的“关键点位”，表明其将容忍更大的汇率波动，年内汇价或逐渐向6.72-6.73元区间靠拢。

--专家观点：人民币大跌与新机制运行及国庆期间外围动荡有关--原外管局官员

人民币兑美元即期周一早盘一度大跌350多点至逾六年新低。对此，中国国家外汇管理局原国际收支司司长管涛对路透表示，人民币大跌完全是一种正常的市场反映，一方面反映了新的汇率机制运行结果，另一方面也与国庆长假期间外围市场动荡有关。

--中国汇市：人民币早盘跌至逾六年新低，外围动荡背景下客盘未见恐慌

人民币兑美元即期早盘瞬间跌破6.7元整数关口，一度较上日收盘大跌340点创逾六年新低，由于国庆假期英镑暴跌美指大涨.交易员称，人民币今日下跌在预料中，而客盘结购汇相对均衡略偏购汇，未现恐慌，期间不时有大行提供美元流动性，但力度有限。

--中国外汇：人民币对美元汇率将继续双向浮动，对一篮子货币将持稳--货币网

中国外汇交易中心发布评论员文章称，参照一篮子货币变化，人民币对美元双边汇率升贬都是正常的，未来还将继续双向浮动；中长期看，人民币对一篮子货币汇率将继续保持在合理均衡水平上的基本稳定。

--中国汇市：路透测算的三个人民币汇率指数均涨，CFETS指数升至94.32

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.27%至94.32；SDR篮子指数微升至95.47，BIS篮子指数微升至94.94。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收涨1.4%并创近两月最大升幅，房市调控令股市间接受益

中国股市沪综指收涨1.4%，创近两个月最大单日升幅。分析师指出，长假期间，国内逾20个大中城市出台房地产市场调整政策，投资者期待因房市新政挤出的资金或会流入股市，激励大多数个股出现技术性反弹，不过总体成交仍显温和，显示盘中观望气氛仍浓。

--中国证券：上交所称将研究市场分层，加快推进新经济和高新企业上市

中国上海证券交易所总经理黄红元表示，上交所下一步主要工作任务包括，逐步增强市场融资功能，以实体经济需求为导向，研究市场分层，加快推进新经济和高新技术企业发行上市。

--中国基金：QFII A股基金9月平均业绩跌1.46%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年9月的平均业绩跌1.46%，优于国内股票型基金；前九个月的平均业绩累计下跌7.81%，亦好于国内股票型基金。

--中国国企：中船重工集团将加快旗下板块资产证券化速度--董事长

中国船舶重工集团公司董事长胡问鸣表示，集团将通过IPO(首次公开发行)、“买壳”等方式进一步加快集团旗下板块的资产证券化速度；他还希望国资委能通过壳资源划转的方式，进一步盘活国企的资产证券化水平，充分发挥资本平台的作用。

--中港个股：万科9月销售额超250亿元，环比止跌增长26.8%

中国大型房企万科发布9月销售数据，当月实现销售面积213.4万平方米，销售金额同比增长3.9%至253.8亿元，环比则增长26.8%，扭转前几个月的跌势。

--中国个股：中国联通称母公司联通集团正研究和讨论混改方案

中国联合网络通信股份有限公司公告称，母公司中国联合网络通信集团正研究和讨论混合所有制改革实施方案。

--中国个股：绿地与隧道联合体中标南京地铁5号线PPP项目，投资近200亿元

中国大型房企绿地控股宣布，其与上海隧道组成的联合体，中标南京地铁5号线工程PPP（政府与社会资本合作）项目，项目总投资近200亿元人民币，是绿地控股中标的最大规模基础设施投资项目。

--中国个股：吉祥航空拟明年加入星空联盟优连伙伴，更多接入国际网络

中国民营航空公司--吉祥航空与全球最大的航空公司联盟--星空联盟联合宣布，吉祥航空计划在2017年加入星空联盟优连伙伴。这样，吉祥航空将可更大限度地共享全球航空网络，为旅客提供更多的航班衔接。

--新加坡个股：星展银行对中国子公司增资17亿元，支持中国业务继续布局

新加坡最大银行--星展银行旗下星展银行（中国）有限公司宣布，母行对其注资17亿元人民币，使其注册资本增至80亿元。

--香港个股：阿里影业将收购好莱坞影视公司Amblin部分股权，成战略股东

阿里巴巴影业集团宣布，与好莱坞影视公司Amblin Partners达成基于未来全面战略合作的一揽子协同发展计划，包括收购该公司部分股权，成为其战略股东之一，双方将在投资、联合制作、衍生品合作及宣传发行领域展开密切合作。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)