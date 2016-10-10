国际油市：投机客增持美国原油多仓至四个月高位，此前OPEC计划减产

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
周五美国原油与布兰特原油期货均下跌约1%，因投资者对一周涨势进行获利了结。
即便如此，分析师表示油市的上行动能可能仍在。OPEC将启动一系列会议，试图达成目标并让市场注意力集中在其所做努力上面。下周，OPEC将与俄罗斯在伊斯坦布尔进行非正式会谈，争取让非OPEC产油国也为减产做出贡献。
“OPEC和俄罗斯都已明确意识到，单是会谈就可以把每桶油价推高达6-7美元，”芝加哥油市咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。
“我们感觉，两种油市指标原油可以轻松分别涨至约52及53美元区域，而根据供需情况持续偏空，我们将进一步警告不要试图在这波涨势中抄顶，”他补充道。
在致旗下25亿美元对冲基金Astenbeck的投资者的信中，公开看多的Andy Hall表示，OPEC重拾确定油价的任务，只有“胆大的人”才会押注OPEC会输。(完)
(编译 杜明霞/张涛；审校 张若琪/王兴亚)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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