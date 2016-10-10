国际油市：投机客增持美国原油多仓至四个月高位，此前OPEC计划减产

周五美国原油与布兰特原油期货均下跌约1%，因投资者对一周涨势进行获利了结。

即便如此，分析师表示油市的上行动能可能仍在。OPEC将启动一系列会议，试图达成目标并让市场注意力集中在其所做努力上面。下周，OPEC将与俄罗斯在伊斯坦布尔进行非正式会谈，争取让非OPEC产油国也为减产做出贡献。

“OPEC和俄罗斯都已明确意识到，单是会谈就可以把每桶油价推高达6-7美元，”芝加哥油市咨询公司Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch表示。

“我们感觉，两种油市指标原油可以轻松分别涨至约52及53美元区域，而根据供需情况持续偏空，我们将进一步警告不要试图在这波涨势中抄顶，”他补充道。

在致旗下25亿美元对冲基金Astenbeck的投资者的信中，公开看多的Andy Hall表示，OPEC重拾确定油价的任务，只有“胆大的人”才会押注OPEC会输。(完)