中国债市：9月托管增量6,987亿元，境外机构单月增持量创新高--中债登

路透上海10月10日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，9月末债券托 管余额为42.11万亿元人民币，当月增加6,987亿元，增量较上月减近两成，因年内地方债发 行高峰期已过；机构持有方面，当月境外机构增持规模创有数据以来新高，保险机构托管增 量则为近四年以来高点。 按机构统计，商业银行当月增持量3,389亿元，基金托管增量为2,391亿元，为债市增持 主力；境外机构当月托管量增量为507亿元，创下2014年有统计数据以来新高。 另外值得注意的是，最近在市场上十分活跃的保险机构增持力度明显加大，9月托管增 量达589亿元，创2012年12月以来新高；而信用社单月托管量减少456亿元，为连续第四个月 下降。 中国人民银行9月末称，近期一些国际金融组织、境外央行等境外央行类机构和金融机 构增加境内人民币债券资产的配置，中国银行间债券市场相关服务机构将继续提供便利。 中国货币网随后亦刊登评论称，未来随着人民币正式加入SDR货币篮子，以及中国金融 市场对外开放的进一步推进，境外投资者增持人民币债券资产带动的资本流入将继续助力人 民币汇率保持稳定。 按债券品种看，9月政府债券增量为绝对主力，共净增6,213亿元，其中地方债为3,587 亿元，记账式国债2,723亿元；政策性金融债当月托管规模仅小幅上升457亿元。 据路透统计，截至周一，今年以来地方债已发行逾5.17万亿元，已远超去年地方债3.83 5万亿元的发行量。 以下为2016年9月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 9月末 当月增减 当年累计增 减 合计（按债券） 421,131 6,987 70,709 特殊结算成员 25,222 774 5,120 商业银行 263,977 3,389 42,783 其中：全国性商业银行 205,606 2,405 31,798 城市商业银行 35,240 934 6,366 农村商业银行 19,256 -102 4,640 保险机构 21,246 589 -1,280 基金类 67,559 2,391 19,493 其中：商业银行理财产品 7,590 144 2,831 境外机构 7,264 507 1,238 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 边竞/李宏薇; 审校 林高丽)