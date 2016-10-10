中国货币市场：流动性延续宽松，季初时点资金供给充裕

路透北京10月10日 - 中国银行间市场周一流动性延续宽松，资金供给充裕，回购利率 则变动不大。交易员认为，季初时点资金面一般较为宽松，大行融出积极；同时节前长期限 跨季资金或部分未到期，从而导致需求临时减少。 他们并表示，今日央行公开市场净回笼虽未对市场构成影响，但未来两周逆回购到期量 偏大，而且10月还是缴税大月，同时人民币贬值压力再现，资金面仍需央行出手维稳。 “今天资金松的不要不要的，可能因为之前跨节，大家都借的长期限，现在有的还没有 到期，所以需求量小了。”华东一银行交易员说。 她并称，今日央行公开市场净回笼且人民币大跌倒是对市场影响不大，但这两周有很多 逆回购到期，而且汇率贬值又出现压力，“不过个人感觉影响应该不大，如果真紧张，央妈 肯定会有操作。” 上海一券商交易员亦提到，季末过后，银行9月底没敢动的钱现在都开始出了，所以供 给比较充裕，不过10月缴税因素加上逆回购每日均有到期，所以后续流动性仍值得谨慎。 “今天（公开市场）续作的就那么点点，感觉月初这几天银行还有钱，但要是然后连续 几天净回笼加上缴税的话，应该会紧一些，后面估计还是会回到紧平衡吧。”该券商交易员 说。 中国央行公开市场今日共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期 100亿元。据此计算，单日净回笼900亿元。另据路透统计，本周公开市场共有5,650亿元逆 回购到期；其中今日到期1,200亿元，全部为14天期品种。 人民币兑美元 即期周一早盘开盘大跌，瞬间跌破6.7元整数关口，相比上日 收盘价一度大跌340点至6.7040元，创2010年9月以来的逾六年低点，主因国庆假期英镑暴跌 ，美指大涨。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:39 今日(% 上日(%) 变动(bp ) ) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0855 2.0902 -0.47 七天 2.2652 2.2814 -1.62 14天 2.4250 2.4070 1.80 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9150 3.2050 -29.00 七天 2.6500 0.3100 234.00 14天 2.6400 1.3700 127.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1000 2.1000 0.00 七天 2.4500 2.3000 15.00 14天 2.5600 2.4000 16.00 Shibor 其中:隔夜 2.1620 2.1750 -1.30 七天 2.4100 2.4250 -1.50 三个月 2.8015 2.8015 0.00 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)