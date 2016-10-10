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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 11:56 BJT

中国货币市场：流动性延续宽松，季初时点资金供给充裕

路透北京10月10日 - 中国银行间市场周一流动性延续宽松，资金供给充裕，回购利率
则变动不大。交易员认为，季初时点资金面一般较为宽松，大行融出积极；同时节前长期限
跨季资金或部分未到期，从而导致需求临时减少。
    
    他们并表示，今日央行公开市场净回笼虽未对市场构成影响，但未来两周逆回购到期量
偏大，而且10月还是缴税大月，同时人民币贬值压力再现，资金面仍需央行出手维稳。
    
    “今天资金松的不要不要的，可能因为之前跨节，大家都借的长期限，现在有的还没有
到期，所以需求量小了。”华东一银行交易员说。
    
    她并称，今日央行公开市场净回笼且人民币大跌倒是对市场影响不大，但这两周有很多
逆回购到期，而且汇率贬值又出现压力，“不过个人感觉影响应该不大，如果真紧张，央妈
肯定会有操作。”
    
    上海一券商交易员亦提到，季末过后，银行9月底没敢动的钱现在都开始出了，所以供
给比较充裕，不过10月缴税因素加上逆回购每日均有到期，所以后续流动性仍值得谨慎。
    
    “今天（公开市场）续作的就那么点点，感觉月初这几天银行还有钱，但要是然后连续
几天净回笼加上缴税的话，应该会紧一些，后面估计还是会回到紧平衡吧。”该券商交易员
说。
    
    中国央行公开市场今日共进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天期200亿元，14天期
100亿元。据此计算，单日净回笼900亿元。另据路透统计，本周公开市场共有5,650亿元逆
回购到期；其中今日到期1,200亿元，全部为14天期品种。 
    
    人民币兑美元 即期周一早盘开盘大跌，瞬间跌破6.7元整数关口，相比上日
收盘价一度大跌340点至6.7040元，创2010年9月以来的逾六年低点，主因国庆假期英镑暴跌
，美指大涨。 

    以下为主要货币市场利率报价: 
    
 北京时间11:39               今日(%  上日(%)  变动(bp
                             )                )
 质押式回购加权平均利率                              
  其中:隔夜                  2.0855   2.0902    -0.47
      七天                   2.2652   2.2814    -1.62
                                              
      14天                   2.4250   2.4070     1.80
                                              
 上海证交所质押式回购利率                            
  其中:隔夜                  2.9150   3.2050   -29.00
                                              
      七天                   2.6500   0.3100   234.00
                                              
      14天                   2.6400   1.3700   127.00
                                              
 回购定盘利率                                        
  其中:隔夜                  2.1000   2.1000     0.00
                                              
      七天                   2.4500   2.3000    15.00
                                              
      14天                   2.5600   2.4000    16.00
                                              
 Shibor                                              
  其中:隔夜                  2.1620   2.1750    -1.30
                                              
       七天                  2.4100   2.4250    -1.50
                                              
       三个月                2.8015   2.8015     0.00
                                              
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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