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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 11:44 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑亚洲盘表现淡静，技术讯号正面

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* 亚洲区间陷于狭幅区间，与上周五走势迥异；周末期间没有重大消息

* 今日欧洲数据大多是次要数据reut.rs/2dVcO75

* 动能研究显示中性，5、10及20的日线、周线及月线均呈现上升

* 格局正面，除非收盘低于上升中的10日均线切入位0.8773，才有可能破坏此格局

* 伦敦盘区间0.8904/0.9191分别构成第一道支撑/阻力位

* 图表 reut.rs/2dHPb3s

(完)

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