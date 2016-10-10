《汇市简讯》欧元/英镑亚洲盘表现淡静，技术讯号正面

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0327GMT
* 亚洲区间陷于狭幅区间，与上周五走势迥异；周末期间没有重大消息
* 今日欧洲数据大多是次要数据reut.rs/2dVcO75
* 动能研究显示中性，5、10及20的日线、周线及月线均呈现上升
* 格局正面，除非收盘低于上升中的10日均线切入位0.8773，才有可能破坏此格局
* 伦敦盘区间0.8904/0.9191分别构成第一道支撑/阻力位
* 图表 reut.rs/2dHPb3s
(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。