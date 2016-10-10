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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 12:11 BJT

《汇市简讯》美国总统大选第二场辩论会结束，风险资产守住稍早涨幅

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* 美国总统大选第二场辩论会之后，亚洲市场反应平淡

* 特朗普的表现被认为比第一场好--避免招致更多恶评

* 但辩论会可能无法大幅改变摇摆选民的想法

* 美元/墨西哥披索下跌1.35%，但脱离辩论会之前的低点18.9100

* E-迷你标普指数期货守住涨幅，MSCI亚太地区(除日本外)股指上涨0.03%。日本及香港均逢假期休市，市况交投清淡。

(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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