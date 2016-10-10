《汇市简讯》美国总统大选第二场辩论会结束，风险资产守住稍早涨幅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美国总统大选第二场辩论会之后，亚洲市场反应平淡
* 特朗普的表现被认为比第一场好--避免招致更多恶评
* 但辩论会可能无法大幅改变摇摆选民的想法
* 美元/墨西哥披索下跌1.35%，但脱离辩论会之前的低点18.9100
* E-迷你标普指数期货守住涨幅，MSCI亚太地区(除日本外)股指上涨0.03%。日本及香港均逢假期休市，市况交投清淡。
(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。