中国债市动态：现券窄幅波动国债期货补涨，房地产新政效应基本消化

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海10月10日 - 中国银行间债市周一早盘现券窄幅波动，国债期货则在国庆长假后首个交易日跳涨。房地产调控政策发力，进一步加剧了对未来经济的担忧，不过现券在此前两个换休工作日已提前反应这一预期，今日国债期货亦只是补涨走势。
交易员指出，基本面对债市的支撑依旧较为稳固，来自保险等机构的配置需求亦未见减弱；但货币政策暂无放松空间，资金成本难降，现券收益率继续向下的阻力不小。
“因为房地产（调控）政策，后续经济下行压力很大，（房贷减少）又没有什么好的资产好拿，很多钱不知道往哪里投，”华东一银行交易员称。
国庆长假前后中国掀起新一轮房地产调控潮，随着周六晚间上海和南昌的新政出炉，已有逾20个城市出台了限购、限贷以及加强土地市场和销售监管等调控政策。其中上海最新政策明确，2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。
上海一券商交易员谈到，今日不少非银机构是长假后第一天上班，尽管之前两天现券收益率下来不少，但今日市场情绪还算平稳，并未出现明显的获利回吐压力。
10月1日-7日为中国国庆假期，而10月8日（周六）和9日（周日）为换休工作日，银行正常上班，多数非银机构则至今日才恢复上班。
上述银行交易员并认为，尽管最近海外债市偏弱，但对国内市场影响很小，主要还是基本面支持有力以及配置需求仍在，但后续还是需要观察全球流动性的变化趋势，如果出现趋势性的拐点，其对国内债市的冲击可能明显加大。
剩余期限近10年的国开债160213最新报价 在3.0185%/3.01%，上日尾盘为3.03%/3.00%；相近期限的国债160017最新报价 在2.72%/2.65%，上日尾盘为2.6850%/2.66%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.800元人民币，较上日结算价涨0.18%；10年期国债主力合约T1612 收报101.515元，较上日结算价涨0.31%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。