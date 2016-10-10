中国债市动态：现券窄幅波动国债期货补涨，房地产新政效应基本消化

路透上海10月10日 - 中国银行间债市周一早盘现券窄幅波动，国债期货则在国庆长假后首个交易日跳涨。房地产调控政策发力，进一步加剧了对未来经济的担忧，不过现券在此前两个换休工作日已提前反应这一预期，今日国债期货亦只是补涨走势。

交易员指出，基本面对债市的支撑依旧较为稳固，来自保险等机构的配置需求亦未见减弱；但货币政策暂无放松空间，资金成本难降，现券收益率继续向下的阻力不小。

“因为房地产（调控）政策，后续经济下行压力很大，（房贷减少）又没有什么好的资产好拿，很多钱不知道往哪里投，”华东一银行交易员称。

国庆长假前后中国掀起新一轮房地产调控潮，随着周六晚间上海和南昌的新政出炉，已有逾20个城市出台了限购、限贷以及加强土地市场和销售监管等调控政策。其中上海最新政策明确，2016年商品住房用地供应同比有较大幅度的增加，并进一步加强商品住房用地交易资金来源监管等。

上海一券商交易员谈到，今日不少非银机构是长假后第一天上班，尽管之前两天现券收益率下来不少，但今日市场情绪还算平稳，并未出现明显的获利回吐压力。

10月1日-7日为中国国庆假期，而10月8日（周六）和9日（周日）为换休工作日，银行正常上班，多数非银机构则至今日才恢复上班。

上述银行交易员并认为，尽管最近海外债市偏弱，但对国内市场影响很小，主要还是基本面支持有力以及配置需求仍在，但后续还是需要观察全球流动性的变化趋势，如果出现趋势性的拐点，其对国内债市的冲击可能明显加大。

剩余期限近10年的国开债160213最新报价 在3.0185%/3.01%，上日尾盘为3.03%/3.00%；相近期限的国债160017最新报价 在2.72%/2.65%，上日尾盘为2.6850%/2.66%。