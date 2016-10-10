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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 13:02 BJT

《汇市简讯》澳元/美元守在约0.7600上方

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* 澳元/美元亚洲盘稍早时升至0.7614，最新报在0.7595

* 风险货币在墨西哥披索领军之下普遍持坚，因特朗普入主白宫的希望渐小

* 澳元/美元在0.7625之前的卖盘抑制上攻企图

* 特朗普/希拉里辩论会对汇价走势影响不大

* 随着投资者持续追寻利差交易收益，澳元/美元仍然颇抗跌。

(完) (编译 李婷仪 审校 刘秀红)

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