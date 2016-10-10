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货币新闻 | 2016年 10月 10日 星期一 13:44 BJT

国际油市：油价下跌，市场对非OPEC产油国是否参与减产存疑

石油输出国组织(OPEC)计划在11月末召开会议时就减产达成协议。目标区间是减产至3,250-3,300万桶/日。

OPEC目前的产量处于纪录高位3,360万桶/日。

为了达成此类协议，OPEC官员将在未来六周召开一系列会议，首先是本周的伊斯坦布尔会议。

不过，分析师提醒称，不要对本周的伊斯坦布尔会谈抱太高期望。

交易员称，油价还受到美国活跃钻机数上升的压力，因为这暗示美国油企愿意在油价每桶50美元左右增产。

虽然油价周一下滑，但分析师预期油价将来小幅上涨。

巴克莱称，“无论11月维也纳会议的决定是什么...冬季期间库存将会下降，为实货油市提供支撑。我们预计第四季油价将上涨至略高于每桶50美元的水平。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王兴亚；审校 张若琪)

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