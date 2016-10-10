国际油市：油价下跌，市场对非OPEC产油国是否参与减产存疑

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
石油输出国组织(OPEC)计划在11月末召开会议时就减产达成协议。目标区间是减产至3,250-3,300万桶/日。
OPEC目前的产量处于纪录高位3,360万桶/日。
为了达成此类协议，OPEC官员将在未来六周召开一系列会议，首先是本周的伊斯坦布尔会议。
不过，分析师提醒称，不要对本周的伊斯坦布尔会谈抱太高期望。
交易员称，油价还受到美国活跃钻机数上升的压力，因为这暗示美国油企愿意在油价每桶50美元左右增产。
虽然油价周一下滑，但分析师预期油价将来小幅上涨。
巴克莱称，“无论11月维也纳会议的决定是什么...冬季期间库存将会下降，为实货油市提供支撑。我们预计第四季油价将上涨至略高于每桶50美元的水平。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王兴亚；审校 张若琪)
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