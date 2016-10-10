韩国债市：可能略微更动公债发行计划，因税收强劲--企划财政部次官

路透韩国世宗市10月10日 - 韩国企划财政部次官周一表示，拜今年赋税收入强劲之赐，未来几个月韩国可能对公债发行计划进行一些变更，尽管可能是很小的更动。

“我们的税收收入相当不错，”企划财政部第二次官Song Eong-seok在记者会称。

“因此，我想公债发行量或短期借款有可能减少。”

然而Song表示，更动幅度可能相当小，因政府必须考虑债市状况及计划改变可能对投资人产生的影响。

Song对政府将首次发行50年期公债表达了满意，称这些债券将在“条件状况良好”下发售。

企划财政部9月30日宣布50年期公债利差及计划发行规模时称，韩国首次发行的50年期公债收益率仅比指标10年期公债收益率高出4个基点，因需求强劲。

“50年券的成功发行将反映出，市场对韩国公债管理能力及财务状况持正面看法，”Song说。

他表示，今年将不会再进一步发行这种“超长期”公债。

对于媒体建议发售100年期债券，Song表示尚未和专家讨论过，现在说什么都还太早。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)