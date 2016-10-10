韩国债市：可能略微更动公债发行计划，因税收强劲--企划财政部次官

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透韩国世宗市10月10日 - 韩国企划财政部次官周一表示，拜今年赋税收入强劲之赐，未来几个月韩国可能对公债发行计划进行一些变更，尽管可能是很小的更动。
“我们的税收收入相当不错，”企划财政部第二次官Song Eong-seok在记者会称。
“因此，我想公债发行量或短期借款有可能减少。”
然而Song表示，更动幅度可能相当小，因政府必须考虑债市状况及计划改变可能对投资人产生的影响。
Song对政府将首次发行50年期公债表达了满意，称这些债券将在“条件状况良好”下发售。
企划财政部9月30日宣布50年期公债利差及计划发行规模时称，韩国首次发行的50年期公债收益率仅比指标10年期公债收益率高出4个基点，因需求强劲。
“50年券的成功发行将反映出，市场对韩国公债管理能力及财务状况持正面看法，”Song说。
他表示，今年将不会再进一步发行这种“超长期”公债。
对于媒体建议发售100年期债券，Song表示尚未和专家讨论过，现在说什么都还太早。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。