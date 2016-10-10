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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国大选动态左右市场情绪

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* 美元/加元跌0.35%，澳元/美元涨0.15%，新西兰元/美元跌0.1%，英镑/美元跌0.27%

* 美元/墨西哥披索跌1.58%，美元/人民币涨0.37%，美元/韩元跌0.71%，美元/泰铢涨0.4%

* 中国沪综指涨1.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.14%。西德克萨斯中质油(WTI)价格跌1.0%，布兰特油价跌0.9%，以美元计价的现货金涨0.43%

* 特朗普再度与希拉里辩论，补刀克林顿并再提“邮件门”

* 主要央行不但不会知难而退，而且还要加倍下功夫

* 日本、香港和台湾金融市场休市(完)

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(编译 刘秀红；审校 王兴亚)

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