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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 14:34 BJT

澳洲股市：小幅收高，因美国总统大选中希拉里获胜几率升高

路透10月10日 - 澳洲股市周一小幅收高，因美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)获胜的几率下降。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高0.15%或8.01点至5,475.40点。

金融类股领涨，“四大”银行均收高。

能源类股失利，Santos Ltd 跌逾2%，因市场对非石油输出国组织(OPEC)产油国是否参与减产存疑，导致原油价格下滑。(完)

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