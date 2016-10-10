澳洲股市：小幅收高，因美国总统大选中希拉里获胜几率升高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月10日 - 澳洲股市周一小幅收高，因美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)获胜的几率下降。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高0.15%或8.01点至5,475.40点。
金融类股领涨，“四大”银行均收高。
能源类股失利，Santos Ltd 跌逾2%，因市场对非石油输出国组织(OPEC)产油国是否参与减产存疑，导致原油价格下滑。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。