版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 17:08 BJT

《中国新债预测》国开行三至20年债收益率料稍低于二级，配置需求不减

* 招标品种：国开行3/7/10/20年固息债
    * 期限及招标金额：3/7/20年：40亿元；10年：100亿元
    * 招标时间：3/7年 10月11日9:30-10:30
    * 10/20年 9:30-11:10
    * 受访人数：9位(银行、券商)
    * 预测区间：2.62%-2.68%；2.96%-3.02%；2.96%-3.00%；3.28%-3.33%
    * 预测均值：2.66%；2.99%；2.98%；3.30%

    路透上海10月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、七、10年和20年
四期债。路透调查显示，国庆长假期间房地产调控新政推动节后债市收益率再下台阶，而且
目前配置压力仍在，一级市场还会维持偏强态势，预计明日国开新债需求依旧较旺，定位稍
低于二级水平。
    
    受访交易员对明日国开三、七、10年和20年期增发债收益率的预测均值分别为2.66%、2
.99%、2.98%和3.30%。
    
    “（下午农发新债）需求还不错，还有很多欠配的，等着一级收呢。”上海一银行交易
员称。
    
    上海一券商交易员亦认为，目前保险资金等机构的配债热情不减，一级市场短期内难以
明显降温。
    
    农发行下午招标增发的3-10年四期固息债，中标定位相较二级市场水平仍偏低。 
    
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、七、10年和2
0年最新收益率为2.7385%、3.0673%、3.0155%和3.3393%。
    
    明日招标新债为该行今年第八期 、七期 、13期CN160
213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、3.24%、3.05%和3.8
0%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第八期、第七期、第13期、第五期增发债
    -------------------------------------------------------------------
    发行上限        3年：40亿元；7年：40亿元；10年：100亿元；20年：40亿元
    期限/计息方式   3/7/10/20年固息
    招标时间        3/7年 10月11日9:30-10:30 
                    10/20年 9:30-11:10     
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          10/13
    起息日          3年：3月3日；7年：2月25日；10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          10/12-10/13
    上市日          10/17
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；7年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    -----------------------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐