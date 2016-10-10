《汇市简讯》欧元兑美元可能横盘整理，交叉盘上涨

路透10月10日 - 0648GMT * 欧元兑美元10月6日收在200天移动均线下方，10月7日反弹 * 美国公债/德国公债短期收益率之差继续扩大，令欧元兑美元承压 * 长期公债收益率差减弱欧元区可能缩减购债规模的传言，以及美国 非农就业数据疲软的影响，意味着欧元兑美元横盘整理 * 人民币进一步走软，可能支撑欧元(图表：reut.rs/2dVun6Z) * 欧元区公债收益率上升(10年期德债收益率为正值)，应当支持欧元 交叉盘。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张荻)