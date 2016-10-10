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债券 | 2016年 10月 10日 星期一 15:33 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元可能横盘整理，交叉盘上涨

路透10月10日 - 0648GMT
    
    * 欧元兑美元10月6日收在200天移动均线下方，10月7日反弹    
    * 美国公债/德国公债短期收益率之差继续扩大，令欧元兑美元承压 
   
    * 长期公债收益率差减弱欧元区可能缩减购债规模的传言，以及美国
非农就业数据疲软的影响，意味着欧元兑美元横盘整理    
    * 人民币进一步走软，可能支撑欧元(图表：reut.rs/2dVun6Z)
    
    * 欧元区公债收益率上升(10年期德债收益率为正值)，应当支持欧元
交叉盘。(完)

          
      
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 (编译 侯雪苹；审校 张荻)

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