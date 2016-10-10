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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 15:32 BJT

表格：外资在韩国股市卖超394亿韩元

路透首尔10月10日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超394亿韩元。

    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     10月10日      -39.4          333.5         -289.4
    ^10月7日        37.3         -236.9          196.4
     10月6日        91.6         -147.3           47.5
     10月5日        -2.2         -110.2           99.2
     10月4日       181.4          -90.1          -89.4
     9月30日      -157.9         -238.9          377.9
     9月29日       183.2           25.2         -213.3
     9月28日      -114.6           40.4           86.4
     9月27日        25.5          254.7         -264.6
     9月26日       -15.2         -118.9           -2.9
     9月23日       -42.5          194.4         -291.2
     9月22日       128.3         -138.8         -132.0    
     9月21日        88.2         -226.9           13.1    
     9月20日        98.4         -345.9          115.5
     9月19日        47.0         -273.3           97.3
     9月13日       247.4         -688.3          298.9
    ----------------------------------------------------
    本月以来       268.8         -250.9          -35.7
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,449.3       -8,101.1       -5,327.8
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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