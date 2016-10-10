金属期市：伦敦期镍跳涨，中国在长假结束后重新开市

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“镍处在这样一种境地，即两大主要生产国--印尼和菲律宾--都在重新评估各自的出口政策，”INTL FC Stone的分析师Ed Meir在一份报告中说。
“很多(印尼)企业在设立...下游设施，若出口政策放松可能会获益，这反过来应该会令价格承压。”
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 攀升2.3%，至每吨10,430美元；上周则下挫3.5%。
但Meir还说，围绕中国增长放缓以及楼市调控措施扩大的担忧可能会抑制金属需求。
中国央行行长周小川表示，近期中国部分城市房价上涨较快，中国政府对此高度重视，积极采取措施促进房地产市场的健康发展。
其他金属方面，上海期交所期镍 涨0.4%，沪铜 削减早盘跌幅收盘持平。期铅 飙升3.3%，因动能买盘恢复。期铝 跳涨2.8%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/汪红英；审校 艾茂林/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。