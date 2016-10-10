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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 15:43 BJT

金属期市：伦敦期镍跳涨，中国在长假结束后重新开市

“镍处在这样一种境地，即两大主要生产国--印尼和菲律宾--都在重新评估各自的出口政策，”INTL FC Stone的分析师Ed Meir在一份报告中说。

“很多(印尼)企业在设立...下游设施，若出口政策放松可能会获益，这反过来应该会令价格承压。”

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 攀升2.3%，至每吨10,430美元；上周则下挫3.5%。

但Meir还说，围绕中国增长放缓以及楼市调控措施扩大的担忧可能会抑制金属需求。

中国央行行长周小川表示，近期中国部分城市房价上涨较快，中国政府对此高度重视，积极采取措施促进房地产市场的健康发展。

其他金属方面，上海期交所期镍 涨0.4%，沪铜 削减早盘跌幅收盘持平。期铅 飙升3.3%，因动能买盘恢复。期铝 跳涨2.8%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/汪红英；审校 艾茂林/于春红)

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