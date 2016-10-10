中国资管：上周银行理财产品发行1,454款，21省份非保本型收益率环比上涨

路透北京10月10日 - 中国西南财经大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（9月24日-09月3 0日）220家银行共发行了1,454款银行理财产品，发行银行数比上期减少30家，产品发行量较上期减少5款。而 21个省份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨。 报告显示，上周6个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，25个省份的保本型银行理财产品收 益率出现环比下降。 按区域分，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为福建省、宁夏回族自治区、 贵州省，分别为3.36%，3.33%，3.33%；非保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为 上海市、北京市、广东省，分别为3.96%、3.95%、3.94%。 上周面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共1,039款，其中全开放式产品数量为215款，半 开放式产品为824款。 期内，从整体收益表现来看，开放式产品整体收益率表现平稳，其中半开放式理财产品的收益率明显高于 全开放式理财产品，除国有银行外，其收益率均在3.5%以上；而全开放式产品收益率表现则位于3.5%以下，仅 股份制商业银行和城市商业银行高于3%。 上周的净值型产品中，期间收益率最高的产品为中国民生银行发行的“非凡资产管理结构化证券投资理财 产品5号A”，期间收益率为311.49%； 上周发行的外币理财产品中，共有美元理财产品17款，澳元理财产品2款，英镑理财产品1款，港币理财产 品2款。 表1：保本型理财产品 3个月以下 3至6个月 6至12个月 12个月以 上 国有银行 3.43% 3.52% 3.04% -- 股份制商业银 2.95% 3.01% 2.95% -- 行 城市商业银行 3.26% 3.38% 3.53% 3.20% 农村金融机构 3.37% 3.36% 3.58% 3.90% 表2：非保本型理财产品 3个月以下 3至6个 6至12个 12个月以上 月 月 国有银行 3.46% 3.60% 3.77% -- 股份制商业银 3.91% 4.00% 4.07% 4.45% 行 城市商业银行 4.08% 4.18% 4.22% 4.12% 农村金融机构 3.97% 4.03% 4.07% -- （完） (发稿 陈杨；审校 孙琦子/曾祥进)