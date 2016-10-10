欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，财长言论舒缓人们对评级担忧

DBRS曾于8月警告称，葡萄牙债信评级承受的压力越来越大，令人担心其最后的投资级债信评级可能有危险。

该评级机构将于10月21日检视葡萄牙的债信评级；目前葡萄牙评级为BBB (低)，评级展望为稳定。

“关于DBRS的检视，葡萄牙财长努力安抚市场，但对于评级展望的调整，目前仍有尾部风险，”DZ Bank策略师Christian Lenk称。

如果下调葡萄牙债信评级，将提高该国借贷成本并损及其严重依赖欧洲央行融资的银行业。

近几周来，围绕该国评级展望的担忧一直令债市承压。

葡萄牙公债收益率9月涨约28个基点，创下2015年6月以来最大月度涨幅。

但上周五葡萄牙财长的讲话帮助该国10年期公债收益率 跌9个基点，至3.52%。(完)

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