中国新债：青岛市下周一将发行36亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月10日 - 中国青岛市财政局周一公告，将于下周一(10月17日)招标发行总 额36亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三、五、七、10年。 上述债券均为该市今年第二批一般债和专项债；其中一般债中1.8亿元为新增债券，2.2 亿元为置换债券，专项债全部为新增债券。大公国际资信评估有限公司对债券评级为AAA级 。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 0.4 10月17日上午9:30-10:10 10月18日 五年 1.2 七年 1.2 10年 1.2 小计 4 专项债券 五年 16 10月17日上午10:30-11:1 10月18日 0 七年 6.4 10年 9.6 小计 32 总计 36 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)