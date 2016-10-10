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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 16:05 BJT

中国新债：青岛市下周一将发行36亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海10月10日 - 中国青岛市财政局周一公告，将于下周一(10月17日)招标发行总
额36亿元人民币的一般和专项地方债，期限包括三、五、七、10年。
    
    上述债券均为该市今年第二批一般债和专项债；其中一般债中1.8亿元为新增债券，2.2
亿元为置换债券，专项债全部为新增债券。大公国际资信评估有限公司对债券评级为AAA级
。
        
    具体发行规模和招标时间如下：     
     类别         期限     规模(亿元         招标时间          发行期
                               )                              
   一般债券       三年        0.4     10月17日上午9:30-10:10  10月18日
                  五年        1.2                                 
                  七年        1.2                                 
                  10年        1.2                                 
                  小计         4                                  
   专项债券       五年        16      10月17日上午10:30-11:1  10月18日
                                                0             
                  七年        6.4                                 
                  10年        9.6                                 
                  小计        32                                  
                  总计        36                                  
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完)

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 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

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