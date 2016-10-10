全球金市：金价上涨，中国假期结束返场刺激买兴

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
金价周五触及四个月低点1,241.20美元。上周现货金共跌4.5%左右，为2015年11月以来最大单周跌幅。
“早盘有来自投机客及实货贸易商的明显买盘，投资人预期中国人士结束一周长假重回市场后，将有不少买盘，”MKS PAMP Group贵金属交易员Alex Thorndike称。
美国劳工部周五公布，9月就业岗位增幅连续第三个月放缓，失业率上升。
汇丰分析师James Steel在一篇报告中表示，上周多数时间，美国短期内利率调升的可能性打压金价，但美国就业数据减轻了一些压力，引发一波涨势。
路透技术分析师王涛指出，现货金可能突破1,266美元，小幅升至下一道阻力1,276美元，然后重回下跌趋势。
现货铂金 小升0.5%，至969.75美元，上周五触及六个月低点946.40美元。
现货钯金 涨约1%，至671.23美元，中止连续五日跌势。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。