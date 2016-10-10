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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 16:16 BJT

全球金市：金价上涨，中国假期结束返场刺激买兴

金价周五触及四个月低点1,241.20美元。上周现货金共跌4.5%左右，为2015年11月以来最大单周跌幅。

“早盘有来自投机客及实货贸易商的明显买盘，投资人预期中国人士结束一周长假重回市场后，将有不少买盘，”MKS PAMP Group贵金属交易员Alex Thorndike称。

美国劳工部周五公布，9月就业岗位增幅连续第三个月放缓，失业率上升。

汇丰分析师James Steel在一篇报告中表示，上周多数时间，美国短期内利率调升的可能性打压金价，但美国就业数据减轻了一些压力，引发一波涨势。

路透技术分析师王涛指出，现货金可能突破1,266美元，小幅升至下一道阻力1,276美元，然后重回下跌趋势。

现货铂金 小升0.5%，至969.75美元，上周五触及六个月低点946.40美元。

现货钯金 涨约1%，至671.23美元，中止连续五日跌势。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 于春红)

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