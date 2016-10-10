版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 16:27 BJT

中国资管：上周集合信托产品发行量降至22款，平均计划募集规模增加51.79%

路透北京10月10日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上
周（9月24日-30日）共有15家信托公司发行了22款集合信托产品，发行数量环比减少8款，
降幅为26.67%。但当周发行的信托产品平均计划募集规模为2.96亿元，环比增加1.01亿元，
增幅为51.79%。
    
    周报显示，这22款产品的总计划募集规模为65.17亿元，环比增加6.77亿元，增幅为11.
59%。
    
    22款新发行的产品中，有19款公布了期限，平均期限为23.16个月，环比减少4.24个月
。12个月期和24个月期产品的平均最高预期收益率为分别为6.44%及6.59%。
    
    上周募集规模最大的是安信信托发行的“安信信托-安赢11号广州油富城项目集合资金
信托计划”，募集规模为16.5亿元，这是一款房地产类产品。
       
    统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：       
 期限      发行数   平均最高预期收   环比变化
                    益率             
 12个月期  5        6.44%            -0.49个百分点
 16个月期  1        7.00%            --
 18个月期  2        6.55%            --
 24个月期  7        6.59%            +0.24个百分点
 36个月期  2        7.25%            +0.12个百分点
 40个月期  1        5.80%            --
 48个月期  1        6.30%            --
  
    从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了9款，房地产领域产品发行了4款，工商
企业领域产品发行了7款，金融领域产品发行了2款。
    
    从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了8款，权益运用类产品发行了10款，组合
运用类产品发行了2款；股权投资2款。（完）

 (发稿 陈杨；审校 孙琦子/林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐