中国资管：上周集合信托产品发行量降至22款，平均计划募集规模增加51.79%

路透北京10月10日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上 周（9月24日-30日）共有15家信托公司发行了22款集合信托产品，发行数量环比减少8款， 降幅为26.67%。但当周发行的信托产品平均计划募集规模为2.96亿元，环比增加1.01亿元， 增幅为51.79%。 周报显示，这22款产品的总计划募集规模为65.17亿元，环比增加6.77亿元，增幅为11. 59%。 22款新发行的产品中，有19款公布了期限，平均期限为23.16个月，环比减少4.24个月 。12个月期和24个月期产品的平均最高预期收益率为分别为6.44%及6.59%。 上周募集规模最大的是安信信托发行的“安信信托-安赢11号广州油富城项目集合资金 信托计划”，募集规模为16.5亿元，这是一款房地产类产品。 统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收 环比变化 益率 12个月期 5 6.44% -0.49个百分点 16个月期 1 7.00% -- 18个月期 2 6.55% -- 24个月期 7 6.59% +0.24个百分点 36个月期 2 7.25% +0.12个百分点 40个月期 1 5.80% -- 48个月期 1 6.30% -- 从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了9款，房地产领域产品发行了4款，工商 企业领域产品发行了7款，金融领域产品发行了2款。 从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了8款，权益运用类产品发行了10款，组合 运用类产品发行了2款；股权投资2款。（完） (发稿 陈杨；审校 孙琦子/林高丽)