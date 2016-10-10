欧洲汇市：英镑贸易加权指数创2009年1月以来新低，退欧疑虑难消

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
英镑指数的疲势反应了英镑走势整体艰难。英镑/美元 跌0.2%，报1.2410。欧元/英镑 持平于0.9。英镑/美元上周五触及低点1.1491，创1985年来最低，且录得英国退欧公投之后最大单周跌幅。
英镑上周跌势加速，英国将如何退欧，且英首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就宽松货币政策的言论，直率点评央行利率政策，这都令市场心存忧虑。
几家大型银行已经调降了对英镑汇率的预估。汇丰控股周五表示，预计到2017年底时英镑兑美元将跌至1.10美元，兑欧元将跌至平价水准，因对英国“硬”退欧的担忧加剧。 (完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 张明钧/孙茉莉; 审校 高琦/刘秀红)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>