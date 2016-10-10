欧洲汇市：英镑贸易加权指数创2009年1月以来新低，退欧疑虑难消

英镑指数的疲势反应了英镑走势整体艰难。英镑/美元 跌0.2%，报1.2410。欧元/英镑 持平于0.9。英镑/美元上周五触及低点1.1491，创1985年来最低，且录得英国退欧公投之后最大单周跌幅。

英镑上周跌势加速，英国将如何退欧，且英首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就宽松货币政策的言论，直率点评央行利率政策，这都令市场心存忧虑。

几家大型银行已经调降了对英镑汇率的预估。汇丰控股周五表示，预计到2017年底时英镑兑美元将跌至1.10美元，兑欧元将跌至平价水准，因对英国“硬”退欧的担忧加剧。 (完)

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