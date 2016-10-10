《全球汇市》英镑承压，墨西哥披索因特朗普获胜机率下降而大涨

这令特朗普陷入开始竞选16个月以来的最严重危机当中，并加深了他与其他共和党大佬 之间的分歧。 加元兑美元微升0.2%左右至1.3268加元，略微脱离上周五创下的3月中旬以来低点1.331 5加元。 “我们的基本假设仍是...美联储12月升息，随后在明年再升息两次，”瑞士信贷资深 外汇投资策略师Heng Koon How表示。 他补充说，如果美国货币政策小幅收紧伴随潜在的财政刺激，则可能为明年美元上涨奠 定基础。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1181 1.1199 -0.16 +2.96 1.0860 美元/日圆 103.22 102.90 +0.31 -14.20 120.30 欧元/日圆 115.37 115.24 +0.11 -11.57 130.47 美元/瑞郎 0.9789 0.9769 +0.20 -2.29 1.0018 英镑/美元 1.2411 1.2432 -0.17 -15.79 1.4738 美元/加元 1.3267 1.3296 -0.22 -4.13 1.3839 美元/离岸人民币 6.7089 6.7054 +0.05 +2.15 6.5680 澳元/美元 0.7586 0.7575 +0.15 +4.27 0.7275 新西兰元/美元 0.7144 0.7158 -0.20 +4.67 0.6825 欧元/瑞郎 1.0945 1.0946 -0.01 +0.54 1.0886 欧元/英镑 0.9005 0.9013 -0.09 +22.23 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.6777 9.6707 +0.07 +5.53 9.1705 美元/挪威克朗 8.1161 8.0887 +0.34 -8.19 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/张荻/侯雪苹/刘秀红；审校 张明钧/蔡美珍/高琦)