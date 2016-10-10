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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 16:25 BJT

《全球汇市》英镑承压，墨西哥披索因特朗普获胜机率下降而大涨

这令特朗普陷入开始竞选16个月以来的最严重危机当中，并加深了他与其他共和党大佬
之间的分歧。
    
    加元兑美元微升0.2%左右至1.3268加元，略微脱离上周五创下的3月中旬以来低点1.331
5加元。
    
    “我们的基本假设仍是...美联储12月升息，随后在明年再升息两次，”瑞士信贷资深
外汇投资策略师Heng Koon How表示。
    
    他补充说，如果美国货币政策小幅收紧伴随潜在的财政刺激，则可能为明年美元上涨奠
定基础。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1181  1.1199  -0.16  +2.96  1.0860
    美元/日圆            103.22  102.90  +0.31 -14.20  120.30
    欧元/日圆         115.37  115.24  +0.11 -11.57  130.47
    美元/瑞郎            0.9789  0.9769  +0.20  -2.29  1.0018
    英镑/美元            1.2411  1.2432  -0.17 -15.79  1.4738
    美元/加元            1.3267  1.3296  -0.22  -4.13  1.3839
    美元/离岸人民币        6.7089  6.7054  +0.05  +2.15  6.5680
    澳元/美元            0.7586  0.7575  +0.15  +4.27  0.7275
    新西兰元/美元        0.7144  0.7158  -0.20  +4.67  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0945  1.0946  -0.01  +0.54  1.0886
    欧元/英镑         0.9005  0.9013  -0.09 +22.23  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6777  9.6707  +0.07  +5.53  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1161  8.0887  +0.34  -8.19  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/张荻/侯雪苹/刘秀红；审校 张明钧/蔡美珍/高琦)

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