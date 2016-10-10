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市场报道 | 2016年 10月 10日 星期一 17:03 BJT

《汇市简讯》欧元/瑞郎在200日均线1.0940左右窄幅波动

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* 瑞郎较开盘小幅下跌，但欧元/瑞郎低于周五高点1.0956

* 随着上周大幅震荡走势消退，欧元兑瑞郎有望处在更稳定的区间

* 可能升至1.0980-00，但速度较慢，因风险资产市场缓慢改善

* 瑞士9月经季节调整失业率降至3.3%，8月为3.4%

* 欧元/瑞郎今日料在1.0930-1.0960

* 技术图表：reut.rs/2e7fN0r)

(完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)

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