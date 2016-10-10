《汇市简讯》欧元/瑞郎在200日均线1.0940左右窄幅波动

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
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* 瑞郎较开盘小幅下跌，但欧元/瑞郎低于周五高点1.0956
* 随着上周大幅震荡走势消退，欧元兑瑞郎有望处在更稳定的区间
* 可能升至1.0980-00，但速度较慢，因风险资产市场缓慢改善
* 瑞士9月经季节调整失业率降至3.3%，8月为3.4%
* 欧元/瑞郎今日料在1.0930-1.0960
* 技术图表：reut.rs/2e7fN0r)
(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 蔡美珍)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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