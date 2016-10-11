重温稿-《中国新债预测》国开行三至20年债收益率料稍低于二级，配置需求不减

* 招标品种：国开行3/7/10/20年固息债 * 期限及招标金额：3/7/20年：40亿元；10年：100亿元 * 招标时间：3/7年 10月11日9:30-10:30 * 10/20年 9:30-11:10 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：2.62%-2.68%；2.96%-3.02%；2.96%-3.00%；3.28%-3.33% * 预测均值：2.66%；2.99%；2.98%；3.30% 路透上海10月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、七、10年和20年 四期债。路透调查显示，国庆长假期间房地产调控新政推动节后债市收益率再下台阶，而且 目前配置压力仍在，一级市场还会维持偏强态势，预计明日国开新债需求依旧较旺，定位稍 低于二级水平。 受访交易员对明日国开三、七、10年和20年期增发债收益率的预测均值分别为2.66%、2 .99%、2.98%和3.30%。 “（下午农发新债）需求还不错，还有很多欠配的，等着一级收呢。”上海一银行交易 员称。 上海一券商交易员亦认为，目前保险资金等机构的配债热情不减，一级市场短期内难以 明显降温。 农发行下午招标增发的3-10年四期固息债，中标定位相较二级市场水平仍偏低。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、七、10年和2 0年最新收益率为2.7385%、3.0673%、3.0155%和3.3393%。 明日招标新债为该行今年第八期 、七期 、13期CN160 213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、3.24%、3.05%和3.8 0%。 具体发行条款如下： 2016年第八期、第七期、第13期、第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3年：40亿元；7年：40亿元；10年：100亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/7/10/20年固息 招标时间 3/7年 10月11日9:30-10:30 10/20年 9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 10/13 起息日 3年：3月3日；7年：2月25日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 10/12-10/13 上市日 10/17 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 曾祥进)