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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 17:23 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆降至云区内，前景多空交陈

0850GMT

* 位于102.06-103.25云区之内

* 目前看未来前景多空交陈。目标位是位于7月高点107.49下方的107.40

* 多头承压，因上探104.46失败

* 104.46是107.49至99.55的61.8%回档位

* 我们仍在103.52价位做多，止损位在云区底部下方

* 图表: tmsnrt.rs/2dVHkxN (完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审 张明钧)

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