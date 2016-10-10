东南亚股市：泰国股市大跌3.6%，此前王宫声明称国王健康状况不稳定

“短期看，这将给泰国带来一些不确定性，意味着不会有太多人想投资。”香港先机环 球投资亚洲股市主管Josh Crabb说道。 泰国股市 收于逾三周来最低，金融和消费类股领跌。 越南股市 跌1.4%，创近一个月来最大日内百分比跌幅，能源及基本材料类股表现 欠佳。 菲律宾股市 连跌四日，至三周最低。新加坡股市 跌至一周来最低，消费品 及油气类股跌势累及大盘。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 367.34 -4.04 -1.09 +10.37 332.82 新加坡 2870.24 -5.00 -0.17 -0.43 2882.73 马来西亚 1665.32 -0.06 +0.00 -1.61 1692.51 泰国 1457.02 -47.32 -3.15 +13.12 1288.02 印尼 5360.83 -16.32 -0.30 +16.72 4593.01 菲律宾 7534.71 -43.58 -0.58 +8.38 6952.08 越南 674.19 -9.76 -1.43 +16.43 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 艾茂林/孙茉莉; 审校 张明钧)