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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 18:12 BJT

东南亚股市：泰国股市大跌3.6%，此前王宫声明称国王健康状况不稳定

“短期看，这将给泰国带来一些不确定性，意味着不会有太多人想投资。”香港先机环
球投资亚洲股市主管Josh Crabb说道。
    
    泰国股市 收于逾三周来最低，金融和消费类股领跌。
    
    越南股市 跌1.4%，创近一个月来最大日内百分比跌幅，能源及基本材料类股表现
欠佳。
    
    菲律宾股市 连跌四日，至三周最低。新加坡股市 跌至一周来最低，消费品
及油气类股跌势累及大盘。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   367.34    -4.04   -1.09  +10.37   332.82
    新加坡                     2870.24    -5.00   -0.17   -0.43  2882.73
    马来西亚                  1665.32    -0.06   +0.00   -1.61  1692.51
    泰国                      1457.02   -47.32   -3.15  +13.12  1288.02
    印尼                      5360.83   -16.32   -0.30  +16.72  4593.01
    菲律宾                     7534.71   -43.58   -0.58   +8.38  6952.08
    越南                        674.19    -9.76   -1.43  +16.43   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 艾茂林/孙茉莉; 审校 张明钧)

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