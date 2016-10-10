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市场报道 | 2016年 10月 10日 星期一 18:16 BJT

全球经济：主要经济体8月增长动能稳定--OECD

主要数据
    
                    4月     5月     6月    7月     8月
    
    OECD地区       99.7     99.7   99.7   99.7    99.7
    欧元区         100.3   100.3   100.3  100.3  100.3 
    亚洲主要五国*  99.3     99.4   99.5   99.6    99.7
    主要七国       99.5     99.5   99.5   99.5    99.5
    
    加拿大         99.5     99.6   99.7   99.8    99.8
    法国           100.5   100.5   100.4  100.4  100.4
    日本           99.7     99.7   99.7   99.6    99.7
    德国           99.8     99.8   99.8   99.9    99.9
    意大利         100.7   100.6   100.5  100.4  100.4
    英国           99.3     99.2   99.3   99.3    99.5 
    美国           99.2     99.1   99.1   99.1    99.0
    
    巴西           98.7     99.3   99.8   100.3  100.7
    中国           98.7     98.7   98.8   98.9    98.9
    印度           100.1   100.3   100.5  100.6  100.8
    俄罗斯         99.0     99.3   99.6   99.8   100.0
    
    * 中国、印度、印尼、日本和韩国
    (完)
    
      

 (编译 侯雪萍/于春红; 审校 张明钧/艾茂林)

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