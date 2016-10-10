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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 18:29 BJT

企业并购：德国政府拒绝就中国企业拟收购照明公司欧司朗的报导置评

路透柏林10月10日 - 德国经济部一位发言人周一表示，对于中国芯片厂商三安光电 打算收购德国照明企业欧司朗(Osram) 的报导，德国政府不予评论，但强调称政府希望确保竞争条件是公平的。

“我们已经注意到有关报导。不过，这属于一项公司事务，我们无法做进一步的评论。”发言人Andreas Audretsch在柏林的一次政府例行新闻发布会上表示。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)

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