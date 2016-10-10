国际油市：伊拉克、越南和印尼的现货需求支撑亚洲柴油价差

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月10日 - 业内人士周一称，来自伊拉克、越南和印尼的现货柴油需求支撑了亚洲柴油价差。
消息人士称，印尼的Wilmar Trading求购一艘11月交付的船货，越南最大燃油进口商Petrolimex也求购三艘11月交付的船货。
交易员称，伊拉克的State Oil Marketing Company计划在2017年购买近200万吨柴油，较该国2016年的计划购买量增加8%。
Pakistan State Oil从BB Energy购买了1万吨11月交付的航煤，价格为较中东报价每桶升水约4.85美元。
BMI Research周一在一份报告中说，随着原油市场的再平衡，加上全球航空需求依然强劲，未来五年航煤价格仍将保持高位。
但分析师表示，由于中国继续向亚洲市场出口，他们预计亚洲航煤供应仍将高企。
新加坡现货市场上有五笔柴油交易，没有航煤交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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