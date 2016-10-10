国际油市：燃料油近月东西方价差升至逾六周最高水准

路透新加坡10月10日 - 交易商表示，燃料油近月东方-西方价差周一升至逾六周最高水准，受新加坡近月互换价差上升和鹿特丹燃料油驳船互换价差处于稳定水平提振，这增加了从西方运往东亚的套利船货增加的可能性。

近月东方-西方价差 较上日每吨上升1.25美元，至24.25美元，为连续第三日上涨。该价差为新加坡180-cst高硫燃料油离岸价和鹿特丹驳船燃料油离岸价之间的差价。

上次东西方价差走高是在4月8日，当时为每吨24.75美元。

自10月初以来该价差一直保持在每吨21.25-23美元之间，9月时的价差平均仅为每吨19.29美元。

“当前的(东西价差)较9月有所上升，但需要持续处于或高于每吨23-25美元，才能看到从西方流入东亚的套利船货切实增加，”汤森路透供应链和商品研究的原油和燃料油经理Luke Pachymuthu在周四发布的一份流向评估报告中说。

新加坡现货市场上有两笔交易达成。(完)

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