国际油市：燃料油近月东西方价差升至逾六周最高水准

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月10日 - 交易商表示，燃料油近月东方-西方价差周一升至逾六周最高水准，受新加坡近月互换价差上升和鹿特丹燃料油驳船互换价差处于稳定水平提振，这增加了从西方运往东亚的套利船货增加的可能性。
近月东方-西方价差 较上日每吨上升1.25美元，至24.25美元，为连续第三日上涨。该价差为新加坡180-cst高硫燃料油离岸价和鹿特丹驳船燃料油离岸价之间的差价。
上次东西方价差走高是在4月8日，当时为每吨24.75美元。
自10月初以来该价差一直保持在每吨21.25-23美元之间，9月时的价差平均仅为每吨19.29美元。
“当前的(东西价差)较9月有所上升，但需要持续处于或高于每吨23-25美元，才能看到从西方流入东亚的套利船货切实增加，”汤森路透供应链和商品研究的原油和燃料油经理Luke Pachymuthu在周四发布的一份流向评估报告中说。
新加坡现货市场上有两笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英；审校 刘秀红)
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