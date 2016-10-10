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亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 20:01 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日收跌，受9月底库存上升拖累

路透吉隆坡10月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二个交易日下跌，受9月底库存上升及技术性修正拖累。

马来西亚衍生品交易所指标12月棕榈油期货 跌0.7%，收报每吨2,542马币。

前一交易日收低0.7%，上周累计跌2.8%，为截至7月8日当周以来最大周线跌幅。

成交量为42,420口，略低于去年日均量44,600口。

“库存高于市场预期，”一位驻吉隆坡的期货交易商称，指的是马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一公布的行业数据。

政府数据显示，9月底库存较上月同期增加5.7%至155万吨，而出口下降20.4%。9月产出较前月小增0.8%至172万吨。

另一位交易商补充称，市场下跌可能是因为技术性修正，而且只有“在超卖状态下才能回升”。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 跌0.4%，而大连商交所1月豆油合约 涨0.7%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 汪红英)

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