马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日收跌，受9月底库存上升拖累

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡10月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二个交易日下跌，受9月底库存上升及技术性修正拖累。
马来西亚衍生品交易所指标12月棕榈油期货 跌0.7%，收报每吨2,542马币。
前一交易日收低0.7%，上周累计跌2.8%，为截至7月8日当周以来最大周线跌幅。
成交量为42,420口，略低于去年日均量44,600口。
“库存高于市场预期，”一位驻吉隆坡的期货交易商称，指的是马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一公布的行业数据。
政府数据显示，9月底库存较上月同期增加5.7%至155万吨，而出口下降20.4%。9月产出较前月小增0.8%至172万吨。
另一位交易商补充称，市场下跌可能是因为技术性修正，而且只有“在超卖状态下才能回升”。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 跌0.4%，而大连商交所1月豆油合约 涨0.7%。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。