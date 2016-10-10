国际油市：投机客上周增持的布兰特原油多仓创下纪录

路透伦敦10月10日 - 洲际交易所(ICE)周一的数据显示，投机客和基金经理人上周增持的布兰特原油多头仓位创下纪录，凸显出在石油输出国组织(OPEC)同意减产后，投机客对油市回升的信心增强。

OPEC成员国上月底同意削减当前处于纪录高位的原油产量，这一消息使油价在上周升至每桶50美元上方的四个月高点。

看涨人气促使投机客在上周增持布兰特原油期货和期权净多仓68,521口，至358,699口，创2011年开始有这一记录以来的最大单周增幅。