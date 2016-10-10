国际油市：投机客上周增持的布兰特原油多仓创下纪录

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透伦敦10月10日 - 洲际交易所(ICE)周一的数据显示，投机客和基金经理人上周增持的布兰特原油多头仓位创下纪录，凸显出在石油输出国组织(OPEC)同意减产后，投机客对油市回升的信心增强。
OPEC成员国上月底同意削减当前处于纪录高位的原油产量，这一消息使油价在上周升至每桶50美元上方的四个月高点。
看涨人气促使投机客在上周增持布兰特原油期货和期权净多仓68,521口，至358,699口，创2011年开始有这一记录以来的最大单周增幅。
ICE的数据还显示，投机客增加柴油多仓29,271口，至38,669口。(完) (编译 汪红英; 审校 李春喜)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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