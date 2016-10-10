芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因回补空头

路透芝加哥10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)周一上涨，由指标12月软红冬麦合约上涨2.5%领升，因在关键的政府报告公布前，交易商回补空头头寸。

这是交投最活跃小麦合约自8月18日来最大单日涨幅，当日上升4.3%。

商品期货交易委员会(CFTC)周五的交易商持仓报告显示，非商业交易商持有的小麦期货净空头头寸为至少2006年1月来最高。

在美国农业部月度供需报告出炉前，投资者轧平头寸。分析师预计，农业部将上调小麦结转库存预估

CBOT-12月小麦周一跌穿20日和30日移动均线。

CBOT-12月小麦期货 收升9美分，报每蒲式耳4.03-3/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为91,640口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)