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市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货跟随小麦涨势，静待美国农业部报告出炉

路透芝加哥10月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一上扬1%，跟随小麦市场涨势。

在倍受关注的美国农业部玉米产量和供需报告出炉前，投资者轧平头寸，为玉米市场带来进一步支撑。

分析师预计，美国农业部将下调美国玉米产量预估。

交易商表示，玉米市场连跌三日后，有一些低吸买盘。

　　12月玉米合约 升3-1/2美分，报3.43-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为142,653口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 母红)

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