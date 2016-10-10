纽约期市：期棉上涨，因飓风Matthew损及部份美国棉花

路透10月10日 - 期棉周一上涨，因周末飓风Matthew损及部份美国棉花种植地区的作物，且投资者担心最大出产国印度和巴基斯坦的紧张关系。

“飓风Matthew吹袭北卡罗来纳州，可能损毁北卡和南卡罗来纳州的棉花作物，”Keith Brown and Co首席棉花经纪Keith Brown说，他补充表示，投资者担心印度和巴基斯坦的贸易关系，使市场“略为不安”。

交易商表示，印度和巴基斯坦的敌对关系不断升级，可能导致两国间每年达到8.22亿美元的棉花贸易中断。

市场也等待美国农业部的周度作物生长报告出炉。

ICE-12月期棉 收高0.38美分，或0.57%，报每磅67.36美分，盘中交易区间为67.1-68.49美分。

期货市场成交量增加773口，至19,348口。数据显示，上日未平仓合约减少326口，至246,816口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)