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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         108.41    +2.41    +2.27   3001256
    京东                27.30    +0.27    +1.00   7988785
    新浪              78.09    +3.36    +4.50   1181945
    搜狐              43.32    +0.38    +0.88     93706
    网易             261.34    +8.39    +3.32    866967
    百度             181.49    +1.69    +0.94   1308573
    
    台湾
    台湾积体电路       31.28    +0.10    +0.32   1376410
    联电                1.87    +0.03    +1.63    140596
    日月光              6.10    +0.06    +0.99    191826
    矽品精密           7.45    +0.00    +0.00     99726
    和信超媒体         2.43    +0.01    +0.41      2510
    友达                3.85    +0.06    +1.58    128142
    中华电信           35.42    +0.13    +0.37     24022
    台湾国际航电      48.67    +0.16    +0.33    883089
    
    香港
    中国移动           63.12    +0.73    +1.17    155226
    中国联通           12.53    +0.43    +3.55    289039
    中国电信           52.48    +0.71    +1.37      3917
    中芯国际            5.80    -0.02    -0.34      5054
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        41
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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