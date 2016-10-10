《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月10日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.41 +2.41 +2.27 3001256 京东 27.30 +0.27 +1.00 7988785 新浪 78.09 +3.36 +4.50 1181945 搜狐 43.32 +0.38 +0.88 93706 网易 261.34 +8.39 +3.32 866967 百度 181.49 +1.69 +0.94 1308573 台湾 台湾积体电路 31.28 +0.10 +0.32 1376410 联电 1.87 +0.03 +1.63 140596 日月光 6.10 +0.06 +0.99 191826 矽品精密 7.45 +0.00 +0.00 99726 和信超媒体 2.43 +0.01 +0.41 2510 友达 3.85 +0.06 +1.58 128142 中华电信 35.42 +0.13 +0.37 24022 台湾国际航电 48.67 +0.16 +0.33 883089 香港 中国移动 63.12 +0.73 +1.17 155226 中国联通 12.53 +0.43 +3.55 289039 中国电信 52.48 +0.71 +1.37 3917 中芯国际 5.80 -0.02 -0.34 5054 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 41 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。