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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 06:20 BJT

****澳新经济指标预测--10月11日-10月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值
    
    10月10日当周
    
    10月11日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                      9月          --            正7
                企业信心指数                                   --            正6
    0030 澳洲房屋融资                             8月         -2.5%        -4.2%
             投资性房屋融资                                    --          +0.5%
    
    10月11-12日
    2330 澳洲消费者信心指数                      10月          --          +0.3%
    
    10月12日(三)
     --  新西兰制造业表现指数(PMI)                9月          --           55.1
    2145 新西兰食品价格指数                       9月          --          +1.3%
    
    10月13日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月14日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数   10月          --          49.90
    
    10月17日当周
    
    10月17日(一)    
     --  澳洲新车销售                              9月         --          +0.1%
 
    2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)      第三季   　    --      　  +0.4%
                                  (较上年同期)                 --      　  +0.4%
    
    10月18日(二)
    0200 新西兰公债海外持有比例                    9月         --          63.6%
 
   (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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