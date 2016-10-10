日韩经济指标预测--10月11日-10月18日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月10日当周 10月10日(一) 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 盈余15,391 盈余19,382 10月11日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 45.6 2300 韩国失业率 9月 -- 3.8% 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -5.5% +4.9% (较上年同期) +6.5% +5.2% 10月12日(三) 0300 韩国L货供额 8月 -- +7.8% 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 9月 -- +2.0% 10月13日(四) -- 韩国央行利率决定 10月 -- 1.25% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 9月 -- -9.7% 进口物价(较上年同期) -- -8.5% 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 9月 -0.1% -0.3% (较上年同期) -3.2% -3.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,368 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,517 10月14日(五) 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 40.30 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 39.10 10月17日当周 10月16日(日) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 10月 -- 正5 10月17日(一) 0430 日本工业生产修正值 8月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +0.6% -- 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差71 出口 -- -5.9% 进口 -- -2.3% 10月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.7% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。