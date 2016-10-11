欧洲央行：退出量化宽松政策将取决于数据--管委维斯科

最近欧洲央行量化宽松计划的退出已成为一个问题；彭博上周报导，欧洲央行政策制定者已经达成共识，要削减每月800亿欧元(890亿美元)的购债规模。这一报导被欧洲央行否认。

上周公布的欧洲央行9月7-8日政策会议的记录显示，政策制定者一致认为欧元区经济需要持续的货币刺激，因基础物价走势并未显示出任何强劲复苏的迹象。

维斯科周一强调，欧元区利率将在一段时间内维持在低位，“但不是负利率”。但维斯科还称，虽然负利率是个挑战，特别是对银行盈利能力而言，但负利率正在全球范围内“成为常态”。

他还表示，若非欧洲央行的货币政策，现在欧元区已经陷入通缩了。