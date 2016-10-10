金砖国家：10月10日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透10月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月10日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.42%，报918.68点。
中国股市：沪综指收涨1.4%并创近两月最大升幅，房市调控令股市间接受益
中国汇市：人民币收盘跌破6.7至逾六年新低，外围动荡背景下客盘未见恐慌
香港股市：小幅收低，但周线涨幅为9月初以来最大
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巴西股市：在国会就一项限制公共支出增长的宪法修正案进行投票前，交易商避免做出大规模押注。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.92%，报61,668.329点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2015/25，上日收报3.2158/66。
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南非股市：变动甚微，未从各种消息中获得方向指引。指标Top-40指数 收盘上涨0.01%，报45,118.12点；大盘综合指数 收盘上涨0.03%，报51,675.51点。
南非汇市：兰特兑美元走强，因投资人风险意愿增强
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印度股市：小幅收高，为四日来首次上涨，因特朗普再度与希拉里辩论后，投资者认为特朗普胜选机率较低。BSE指数 收盘上涨0.08%，报28,082.34点；NSE指数 收盘上涨0.13%，报8,708.8点。印度金融市场周二和周三将逢假期休市。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.5325/66.5425，上日收报66.6750/66.6850。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.58%，报1,017.88点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.24%，报529.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.33%，报62.005；卢布兑欧元 升值0.95%，报69.02。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。