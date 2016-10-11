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市场报道 | 2016年 10月 11日 星期二 08:06 BJT

****欧洲经济指标预测--10月11日-10月18日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值

    10月10日当周  
    
    10月11日(二)
    0900 德国ZEW经济景气指数                         10月        正4.3     正0.5
                    现况指数                                    正55.5    正55.1 
    
    10月12日(三)
    0600 德国趸售(批发)物价指数(较前月)               9月          --      -0.7%
                           (较上年同期)                            --      -1.2%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     9月终值        -0.2%     +0.3%
                                 (较上年同期)                    +0.5%     +0.4% 
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                       10月          --      正2.7
    0900 欧元区工业生产(较前月)                       8月        +1.5%     -1.1%
                   (较上年同期)                                  +1.1%     -0.5% 
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             9月         正14      正12 
    
    10月13日(四)
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      9月终值        持平      持平
                                 (较上年同期)                    +0.5%     +0.5%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                         +0.1%     +0.1%
                            (较上年同期)                         +0.7%     +0.7%
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       55.9
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       51.0
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      10月           --       41.0
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    10月           --       33.9
    
    10月14日(五)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 9月         +0.1%     -0.3%
                        (较上年同期)                             -0.2%     -0.4%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                      8月         +0.2%      持平
                   (较上年同期)                                  +1.5%     -1.5% 
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        9月终值        -0.2%     -0.2%
                              (较上年同期)                       +0.1%     +0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                  +1.9%     +1.9%
                                   (较上年同期)                  +0.1%     +0.1% 
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)        8月       顺差153   顺差253 

    10月17日当周

    10月17日(一)
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  8月         --  顺差29.07
               全球贸易收支(亿欧元)                                --  顺差77.95
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    9月终值       +0.1%     +0.1%
                                   (较上年同期)                  +0.4%     +0.4%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                        --      +0.2%
                               (较上年同期)                        --      +0.8%
    
    10月18日(二)
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月         --      +0.3%
                            (较上年同期)                           --      +0.6% 
             核心CPI(较前月)                                       --      +0.4% 
                (较上年同期)                                       --      +1.3%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             --      +0.4%
                           (较上年同期)                            --      +1.8% 
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.5%
                          (较上年同期)                             --      +1.9%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                       9月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)                --      +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --      +7.6%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)                --      +0.1%
                         (未经季节调整，较上年同期)                --      +0.8%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)            --      +0.2%
                             (未经季节调整，较上年同期)            --      +1.3% (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张若琪 审校 杜明霞)

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