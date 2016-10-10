《中国报摘》--中国证券报10月11日

* 头版头条:

--国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，明确了通过推进企业兼并重组、有序开展市场化银行债权转股权等七个降杠杆的主要途径，提出以市场化法治化的方式开展债转股，并明确了债转股的正面清单和负面清单。

* 其他:

--星美联合 公告称，公司重大资产重组拟注入的欢瑞世纪影视传媒公司与腾讯 、上海腾讯企鹅影业文化传播有限公司签订合作协议，未来三年欢瑞世纪与上海腾讯每年合作拍摄八部电视剧或网络剧。

--国华人寿在9月2日至10月10日期间通过上交所集中竞价交易系统增持天宸股份 股票3,433.3845万股，占公司总股本的5%，使其持股比例增至20%，但未导致天宸股份控股股东和实际控制人发生变化。