《中国报摘》--中国证券报10月11日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--国务院发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，明确了通过推进企业兼并重组、有序开展市场化银行债权转股权等七个降杠杆的主要途径，提出以市场化法治化的方式开展债转股，并明确了债转股的正面清单和负面清单。
* 其他:
--星美联合 公告称，公司重大资产重组拟注入的欢瑞世纪影视传媒公司与腾讯 、上海腾讯企鹅影业文化传播有限公司签订合作协议，未来三年欢瑞世纪与上海腾讯每年合作拍摄八部电视剧或网络剧。
--国华人寿在9月2日至10月10日期间通过上交所集中竞价交易系统增持天宸股份 股票3,433.3845万股，占公司总股本的5%，使其持股比例增至20%，但未导致天宸股份控股股东和实际控制人发生变化。
--复星集团旗下宁波梅山保税港区复星瑞哲泰富投资合伙企业（有限合伙）接盘太阳纸业 1.9亿股股份，占后者总股本的7.49%，转让人太阳控股集团仍持有太阳纸业12.27亿股。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。