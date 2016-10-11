版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 08:13 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月11日

**上海证券报**

--京沪两地保险机构投资经理表示，地产调控会否使居民资产配置发生变化，资金会否从楼市流入股市，最终取决于股市本身的投资吸引力及后续货币政策走向变化，这需要时间观察。

--福田汽车 与百度 签约战略合作，双方未来将在车联网、大数据、无人驾驶、智能汽车等方面展开全面合作。

**证券时报**

--前三季A股一级市场股权融资额为13,578.98亿元人民币，其中增发融资金额占比82%。在券商承销金额排名中，中信证券 以承销48家共计1,655.85亿元稳居榜首。

--国投安信 拟定向增发融资不超过80亿元，将全部用于增加全资子公司安信证券资本金。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐