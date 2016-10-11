《中国报摘》--其他报纸重要消息10月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--京沪两地保险机构投资经理表示，地产调控会否使居民资产配置发生变化，资金会否从楼市流入股市，最终取决于股市本身的投资吸引力及后续货币政策走向变化，这需要时间观察。
--福田汽车 与百度 签约战略合作，双方未来将在车联网、大数据、无人驾驶、智能汽车等方面展开全面合作。
**证券时报**
--前三季A股一级市场股权融资额为13,578.98亿元人民币，其中增发融资金额占比82%。在券商承销金额排名中，中信证券 以承销48家共计1,655.85亿元稳居榜首。
--国投安信 拟定向增发融资不超过80亿元，将全部用于增加全资子公司安信证券资本金。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。