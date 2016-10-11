《香港报摘》--经济日报10月11日

**头版头条**

--港股资金市可望持续，暂停多日的沪港通今复市，投资界憧憬人民币跌穿6.7关口，北水为分散货币风险，将继续南下投资，刺激恒指 短线上冲24,000点关口。

**其他**

--摩根大通董事总经理兼香港环球投资银行部主管刘伯伟称，＂投行寒流＂只属个别事件，整体行业情况未见转坏。他并指，该行投行部仍然在招聘人手。

--本月至今已开售及正部署推出的新住宅楼盘共2,867伙，创近一年单月推盘量新高。本周最少四个楼盘计划开价，其中由郭炳湘旗下帝国集团及丽新 合作发展的＂蓝塘傲＂全盘提供605伙，相信为本月推售的最大型新盘。（完）

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