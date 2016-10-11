《香港报摘》--经济日报10月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--港股资金市可望持续，暂停多日的沪港通今复市，投资界憧憬人民币跌穿6.7关口，北水为分散货币风险，将继续南下投资，刺激恒指 短线上冲24,000点关口。
**其他**
--摩根大通董事总经理兼香港环球投资银行部主管刘伯伟称，＂投行寒流＂只属个别事件，整体行业情况未见转坏。他并指，该行投行部仍然在招聘人手。
--本月至今已开售及正部署推出的新住宅楼盘共2,867伙，创近一年单月推盘量新高。本周最少四个楼盘计划开价，其中由郭炳湘旗下帝国集团及丽新 合作发展的＂蓝塘傲＂全盘提供605伙，相信为本月推售的最大型新盘。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。