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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 08:24 BJT

《汇市简讯》美元/韩元盘初上涨，韩股因三星电子下跌而承压

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* 美元/韩元开盘报1108.5，几近持平于上日收盘价1108.4

* 买气良好，追随G10货币对的多头气势

* 韩国综合股价指数开盘下跌0.17%，三星电子重挫4.8%令大盘承压

* 美元/韩元最新报1112.20-1112.80，目前为止交投区间在1108.5-1112.5

* 无本金交割远期外汇(NDF)报在1112-1113，高于纽约盘1108.7-1109.5的收盘价 (完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)

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