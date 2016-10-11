《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月11日

*工商时报：

--人民币汇率贬到6.7，使得TRF(目标可赎回远期契约)企业户的受灾金额直线上升，TRF自救会联盟透露，目前已知的企业受灾户中，损失金额最大的一家已经高达新台币200亿台币，而且是一家有30多年历史的老牌中小企业。

--蔡政府上台后首场两岸搭桥会议喊停！原订于下周一(17日)在北京登场的两岸通讯搭桥会议，传出因大陆主张出席官员〞降三级〞，台湾则考量无法维持〞次长级〞对等交流之下，经济部决定取消行程。

*经济日报：

--台积电 受惠五大客户下单力道持续强劲，本季淡季有望不淡。供应链透露，台积电本季营收季减幅度仅1%至3%，优于外资预估的季减5%至7%。

--国安基金史上最长护盘行动买下的持股，终于全数出清，本周四国安基金将召开例行委员会议报告最新财报，这波护盘获利10多亿台币；出清后子弹充裕，足因应美国升息等国际情势变化。

--陆客团来台缩减幅度扩大，今年5月开始来台人数减到每天配额5,000人的三分之一，9月下旬减幅扩大到六成，每天来台约只剩2,000人。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。