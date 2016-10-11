中国个股：国投安信拟定增募资至多80亿元，扩充子公司安信证券资本金

路透上海10月11日 - 中国国投安信股份有限公司 周一稍晚发布非公开发行A股股票预案称，拟以不低于14.97元/股的价格，向包括控股股东国家开发投资公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过5.34亿股，募集资金总额不超过80亿元人民币。

本次募集资金将全部用于增加其全资子公司安信证券资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构。其中，国投公司拟认购此次非公开发行的股票数量不少于本次发行总量的10%。

公告称，发行完成后，国投公司直接或间接持有的股份占国投安信发行后股本总额的比例为45.61%。发行后国投公司仍为公司控股股东，国务院国资委仍为实际控制人。

安信证券对募集资金的主要用途包括：扩大信用交易业务规模和低风险投资业务规模，同时还将进一步拓展资产管理业务规模，加大对资产管理业务的投入力度；并调整和增设证券营业网点，拓展业务覆盖面，提高服务能力和市场占有率等。

国投安信自9月中旬起停牌，停牌前收报15.62元，公司股票将于今日复牌。（完）

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