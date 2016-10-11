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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 08:41 BJT

《香港报摘》--信报10月11日

**头版头条**

--A股国庆后昨天复市，沪指高收1.45%，是近两个月最大单日升幅。分析认为，A股＂开门红＂可刺激恒指本周再挑战24,300点阻力位。

**其他**

--汇丰环球投资管理高级市场策略师谭慧敏称，虽然第四季有美国大选及英国脱欧谈判等风险事件，但只属短期市场噪音，环球股市中期展望依然向好，新兴市场资金流入情况在短中期料将延续。

--永胜医疗 行政总裁陶基祥称，中央政府陆续完善医疗保障制度，料未来国内医疗行业增长潜力大，而外国生产商欲打入内地，须物色熟悉国情的本港生产商引路，过程中本港生产商可学习对方生产技术，长远有助提高本地业界竞争力。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)

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