《香港报摘》--信报10月11日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**头版头条**
--A股国庆后昨天复市，沪指高收1.45%，是近两个月最大单日升幅。分析认为，A股＂开门红＂可刺激恒指本周再挑战24,300点阻力位。
**其他**
--汇丰环球投资管理高级市场策略师谭慧敏称，虽然第四季有美国大选及英国脱欧谈判等风险事件，但只属短期市场噪音，环球股市中期展望依然向好，新兴市场资金流入情况在短中期料将延续。
--永胜医疗 行政总裁陶基祥称，中央政府陆续完善医疗保障制度，料未来国内医疗行业增长潜力大，而外国生产商欲打入内地，须物色熟悉国情的本港生产商引路，过程中本港生产商可学习对方生产技术，长远有助提高本地业界竞争力。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。