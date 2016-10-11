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亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 08:52 BJT

《全球汇市》美元走强，英镑受英国退欧担忧影响仍处于守势

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1132  1.1137  -0.04  +2.50  1.0860
    美元/日圆            103.85  103.58  +0.26 -13.67  120.30
    欧元/日圆         115.62  115.39  +0.20 -11.38  130.47
    美元/瑞郎            0.9825  0.9820  +0.05  -1.93  1.0018
    英镑/美元            1.2342  1.2358  -0.13 -16.26  1.4738
    美元/加元            1.3173  1.3173  +0.00  -4.81  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7219  6.7155  +0.10  +2.34  6.5680
    澳元/美元            0.7590  0.7606  -0.21  +4.33  0.7275
    新西兰元/美元        0.7112  0.7135  -0.32  +4.21  0.6825
    澳元/日圆         78.870  78.810  +0.08  -9.99  87.620
    新西兰元/日圆     73.890  73.930  -0.05  -9.87  81.980
    英镑/日圆         128.21  128.02  +0.15 -27.65  177.22
    澳元/新西兰元     1.0672  1.0656  +0.15  +0.08  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王颖/张涛/李婷仪/陈宗琦 审校 龚芳/杜明霞/戴素萍)

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