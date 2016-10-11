《全球汇市》美元走强，英镑受英国退欧担忧影响仍处于守势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1132 1.1137 -0.04 +2.50 1.0860 美元/日圆 103.85 103.58 +0.26 -13.67 120.30 欧元/日圆 115.62 115.39 +0.20 -11.38 130.47 美元/瑞郎 0.9825 0.9820 +0.05 -1.93 1.0018 英镑/美元 1.2342 1.2358 -0.13 -16.26 1.4738 美元/加元 1.3173 1.3173 +0.00 -4.81 1.3839 美元/离岸人民币 6.7219 6.7155 +0.10 +2.34 6.5680 澳元/美元 0.7590 0.7606 -0.21 +4.33 0.7275 新西兰元/美元 0.7112 0.7135 -0.32 +4.21 0.6825 澳元/日圆 78.870 78.810 +0.08 -9.99 87.620 新西兰元/日圆 73.890 73.930 -0.05 -9.87 81.980 英镑/日圆 128.21 128.02 +0.15 -27.65 177.22 澳元/新西兰元 1.0672 1.0656 +0.15 +0.08 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/张涛/李婷仪/陈宗琦 审校 龚芳/杜明霞/戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。